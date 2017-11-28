НАПК: В каждой 14-й проверенной декларации есть недостоверные данные

Нацагентство по предупреждению коррупции, по результатам 113 завершенных полных проверок, выявило нарушения в каждой 14-й декларации.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что сейчас в правоохранительные органы направлены обоснованные выводы по 7-ми декларациям, в которых по результатам полной проверки выявлены возможные признаки преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (представление заведомо недостоверных сведений в декларации в отношении имущества или иного объекта декларирования, стоимостью более 200 тысяч гривен).

В частности, в полицию, генпрокуратуру и САП направлены выводы в отношении заместителя Черкасского городского головы Сергея Гуры, в отношении начальника следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Днепропетровской области Дмитрия Начиняного, мэра Покровска (Красноармейска) Донецкой области Руслана Требушкина, бывшего судьи Краснолучского городского суда Луганской области Евгения Самойленко, прокурора Мукачевского местной прокуратуры Закарпатской области Андрея Запотичного и народного депутата Сергея Дунаева.

В НАПК отметили, что указанные нарушения предусматривают ответственность согласно статье 366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно штраф от 2 до 2,8 миллионов гривен или наказание общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее руководитель одного из департаментов Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы.

По ее словам, это делается вместо того, чтобы проверять топ-чиновников, у которых миллионе доходы.

В ответ директор Нацагентства Наталья Корчак заявила, что топ-чиновников не привлекают к ответственности по результатам проверки деклараций, потому что НАПК не выявило нарушений в этих документах.