НАПК не проверяет декларации топ-чиновников-сотрудница
Руководитель одного из департаментов Нацагентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы.
Об этом она сообщила в интервью журналисту "Украинской правды": Разоблачительница НАПК vs "куратор" с Банковой.
"Сегодня из тех 90 деклараций, которые проверяют, это большинство - сельские главы, у которых смешные доходы. Это вместо того, чтобы проверять топ-чиновников, у которых миллионе доходы", - сказала Соломатина.
По ее словам, в настоящее время проверено всего 91 с 1,5 миллиона деклараций, зарегистрированных в системе.
Соломатина отметила, если бы их проверка происходила в электронном виде, то работа по сверке данных происходила бы за 12-13 часов и была бы значительно прозрачнее, чем сейчас.
"Если бы проверка деклараций происходила в электронном виде, это была бы одна ситуация. А сегодня все идет в ручном режиме. При таких условиях работу НАПК следует прекратить. Толку от такого агентства нет ", - сказала она.
Как известно, 14 ноября сотрудница Нацагентства обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.
Позже в НАБУ заявили о расследовании возможных фальсификаций в НАПК.
В НАПК заявили, что направят в суд исковое заявление с требованием опровержения информации о возможных фальсификациях проверок деклараций.