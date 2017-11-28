Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США готовят новый санкционный список российских компаний - Климкин

Вторник, 28 ноября 2017, 22:08

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что в январе министерство финансов США подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

Об этом сообщает УНИАН.

"В конце января должен быть подготовлен министерством финансов Соединенных Штатов с помощью всех американских институтов соответствующий список. Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию", - отметил глава МИД.

Он добавил, что украинская сторона работала с палатой представителей и сенатом США в вопросе принятия акта о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

"Я знаю, что наши американские друзья и партнеры очень серьезно работают над этим списком. И сам факт продвижения этих санкций, я считаю, должен служить очень хорошей возможностью для нас - повысить давление на Россию. Конечно, в координации с Европейским Союзом", - сказал министр.

Темы: СШАРосcиясанкцииКлимкин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
США
США разрешили Израилю продать Германии противоракетную систему Arrow 3 за $3,5 млрд
В Белом доме отрицают разговоры о членстве Украины в НАТО в обмен на территории
США побуждают Иран перестать продавать России дроны – СМИ
Последние новости
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
12:40
Франция обещает Украине десятки авиабомб и больше снарядов
12:39
В Херсоне раздавались взрывы: оккупанты бьют с левого берега − глава ГВА
Все новости...
Реклама: