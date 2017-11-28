США готовят новый санкционный список российских компаний - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что в январе министерство финансов США подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

Об этом сообщает УНИАН.

"В конце января должен быть подготовлен министерством финансов Соединенных Штатов с помощью всех американских институтов соответствующий список. Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию", - отметил глава МИД.

Он добавил, что украинская сторона работала с палатой представителей и сенатом США в вопросе принятия акта о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

"Я знаю, что наши американские друзья и партнеры очень серьезно работают над этим списком. И сам факт продвижения этих санкций, я считаю, должен служить очень хорошей возможностью для нас - повысить давление на Россию. Конечно, в координации с Европейским Союзом", - сказал министр.