Из-за непогоды на Киевщине втрое увеличилось количество ДТП

За несколько часов в Киевской области из-за гололеда произошло более 100 дорожно-транспортных аварий.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Киевской области в эфире телеканала 112.

По его словам только с 5.00 до 9:00 утра произошло 108 ДТП.

"Утром, когда люди начинали выезжать на автодороги, количество аварий достигла 108. Это очень много. Обычно их бывает около 20", - сказал Жукович.

Также он добавил, что из-за того, что многие водители не соблюдали скоростной режим и нарушали дистанцию, они сталкивались с другими автомобилями.

"Сталкивались по 3-4 автомобиля, в Броварском районе столкнулось сразу 7 транспортных средств", - сообщил представитель полиции.

Он также добавил, что правоохранители и другие службы предупреждали водителей о гололеде и неблагоприятных погодных условиях и просили без необходимости не выезжать на дороги, несмотря на это, случаев ДТП все одного много.

Причина этому еще и то, отметил Жукович, что утром коммунальные службы посыпали только главные дороги и не успели второстепенные.

О большом количестве дорожно-транспортных происшествий сообщает и dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жесть на дорогах Киева продолжается! Передают по 20-30 ДТП в час. Чабаны, Ревуцкого, Лесная серьезно. Гололедица! Граждане, опомнитесь!", - пишут активисты.

Кроме того, в Нацполиции сообщают, что из-за сложных погодных условий ситуация на дорогах опасна и в других регионах Украины.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в связи с гололедом все троллейбусные и автобусные маршруты Киева курсируют без соблюдения графика движения.