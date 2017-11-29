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"Правительство" ОРЛО "отжимает" один из крупнейших металлургических заводов Украины

Среда, 29 ноября 2017, 21:16
Правительство ОРЛО отжимает один из крупнейших металлургических заводов Украины
www.isd.com.ua

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" официально заявила о значительном риске фактической потери управленческого контроля над промышленными площадками и офисными помещениями в Алчевске ПАО "Алчевский металлургический комбинат".

Об этом сообщается в официальном заявлении "ИСД", передает "Интерфакс-Украина".

Кроме ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ИСД теряет контроль над ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия", которые в целом являются значительной частью бизнеса этой группы.

"Акционеры и менеджмент группы "ИСД" прилагают все усилия для сохранения контроля над производственными активами. Однако в сложившейся ситуации, акционеры и менеджмент не могут достоверно и ответственно спрогнозировать дальнейшее развитие событий и возможность сохранения эффективного управленческого контроля над активами в городе Алчевске, расположенном на территории, временно не контролируемой органами государственной власти Украины", - говорится в заявлении группы.

В то же время отмечается, что корпорации "ИСД" не известны истинные намерения лиц, которые, при содействии представителей незаконных вооруженных формирований, оказывают грубые попытки вмешательства в деятельность предприятий.

"ИСД в предыдущих публичных обращениях уже неоднократно констатировала, что работа ее промышленных предприятий может осуществляться исключительно в правовом поле Украины с соблюдением всех требований законодательства Украины", - отмечается в заявлении.

В документе констатируется, что ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ОАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия" зарегистрированы в Северодонецке Луганской области.

До недавнего времени они осуществляли хозяйственную деятельность в полном соответствии с законодательством Украины, выплачивали заработные платы, несмотря на фактическое отсутствие производственной деятельности в течение 2017 года и сложное финансовое положение, осуществляли оплату всех налогов и обязательных платежей в бюджеты Украины разных уровней.

"В случае полной потери эффективного управленческого контроля над производственными активами корпорация "ИСД", а также менеджмент ПАО "Алчевский металлургический комбинат", ОАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия" не смогут обеспечить дальнейшую деятельность производственных активов, находящихся в Алчевске, в соответствии с законодательством Украины", - говорится в заявлении.

По информации "Интерфакс-Украина", Алчевский меткомбинат с одобрения "ордловцев" перешел под управление компании "Внешторгсервис" бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ.

Как известно, главное управление нацполиции в Одесской области внесло ходатайство к генеральному секретариату Интерпола об объявлении в международный розыск Сергея Курченко.

Темы: ОРДЛОДонбассКурченко
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