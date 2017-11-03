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Убили лидера фракции "БПП" Северодонецкого горсовета

Пятница, 3 ноября 2017, 08:06
Убили лидера фракции БПП Северодонецкого горсовета
Fb Сергей Самарский

Глава Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз заявляет об убийстве главы фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

"Вчера вечером был убит глава фракции "БПП "Солидарность" Северодонецкого городского совета, общественный деятель Сергей Самарский", – написал он в Facebook.

Сейчас идут неотложные следственные действия.

"Выявление и привлечение к ответственности виновных – обязанность правоохранительных органов и наш долг перед светлой памятью Сергея. Мои соболезнования близким и родным!", – добавил Гарбуз.

Пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай подтвердила "Украинской правде" факт убийства.

"Около половины первого ночи тело Сергея Самарского нашли в районе дома №1 ЖК "Мечта" города Северодонецка с признаками насильственной смерти – разбита голова", – сказала Погукай.

Она добавила, что сейчас судебные медики проводят вскрытие тела с целью установления окончательной причины смерти. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – сказала Погукай.

Она добавила, что полиция рассматривает несколько версий убийства.

"Основная – убийство на почве его политической деятельности, потому что он был очень известным человеком в городе, занимал такую ​​активную позицию и очень поддерживал интересы граждан. Не исключена версия разбойного нападения и другие версии, связанные с его бизнесом, которым он занимался до депутатства", – сказала Погукай.

Луганщина.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что тело Самарского обнаружили после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы. Депутат звонил жене, выходя из горсовета в 18:00.

Ирина Балачук, Алена Рощенко, УП

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Темы: убийствоБППЛуганская область
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