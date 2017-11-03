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РФ месяц не пускает консулов к похищенным пограничникам

Пятница, 3 ноября 2017, 14:29

Уже месяц российские власти не допускает украинского консула к двоим украинским пограничникам Богдану Марцоню и Игорю Дзюбаку, которые исчезли на границе с РФ в Сумской области.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Российская сторона в очередной раз грубо нарушает нормы международного права о допуске консулов ​​к украинским гражданам", - отметила Беца.

Водная добавила, что МИД для решения вопроса сотрудничает с правозащитниками и адвокатами.

"Наша сторона отправила российской три ноты и, несколько обращений с просьбой предоставить информацию об украинских пограничниках, но не получили никакого официального ответа", - отметила Беца.

Она также напомнила, что Россия даже не сообщила официально о переводе украинских пограничников из Брянска в Москву.

"Мы в очередной раз требуем доступа к украинским пограничникам", - отметила Беца.

Как известно, пограничники исчезли на нейтральной полосе в Сумской области 3 октября 2017 года.

4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что 3 октября задержала их.

9 октября появилась информация, что российский суд арестовал пограничниковна 2 месяца за "незаконное пересечение границы" и "злостное неповиновение работникам правоохранительного органа".

В Госпогранслужбе Украины заявляют, что украинские пограничники были захвачены в плен во время традиционной консультативно-представительской встречи с коллегами из РФ "непосредственно на границе" двух государств.

26 октября стало известно, что Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня доставили в Москву в СИЗО Лефортово.

УП писала, что их исчезновение было спецоперацией россиян, соответствующие переговоры российской стороны были зафиксированы в течение двух месяцев до похищения украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Все подробности об исчезновении Дзюбака и Марцоня читайте в статье: "Похищение украинских пограничников на Сумщине. Версии и новые подробности".

Оксана Коваленко, УП
Темы: заложникиПограничная службаРосcия
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