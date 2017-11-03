Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сытник рассказал о настоящей цене рюкзаков и о других уликах против Авакова

Пятница, 3 ноября 2017, 14:40
Сытник рассказал о настоящей цене рюкзаков и о других уликах против Авакова
nabu

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что реальная цена рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, была меньше, чем отмечалось в договоре, и их качество не соответствовало необходимым нормам.

Об этом он заявил во время заседания в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Следствием установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Потому что они изготовлялись "кустарным" путем ", - сказал директор НАБУ.

Он отметил, что закупленные рюкзаки не соответствовали необходимым нормам - были не влаго и не огнестойкие, не соответствовали указанной норме загруженности и не могли использоваться военными в дальнейшем.

По его словам, детективы отследили, куда ушло более 14 миллионов гривен, полученных за рюкзаки для МВД, а также нашли место, где они изготовлялись.

Он заявил, что сейчас НАБУ имеет много доказательств причастности к коррупционной схеме сына Арсена Авакова Александра и других чиновников министерства.

"Кроме видеозаписи, где зафиксировано договоренность о поставках частной фирмой рюкзаков до объявления тендера, было получено законным путем и она может служить доказательством в суде, есть еще другие доказательства против указанных лиц, в том числе частного лица с фамилией на букву "А"", - сказал Сытник.

Антикоррупционер добавил, что детективы провели большое расследование, некоторые свидетельства удалось получить "совсем недавно" и уже имели все основания для проведения обысков и других следственных действий.

"Подозрения, которые составлены прокурорами и детективами, они составлены не по политическим мотивам, а обоснованные определенными доказательствами. Пусть суд решает, достаточно ли их для соответствующего приговора ", - подытожил Сытник.

Как известно, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. В тот же день он был задержан.

По версии следствия, в 2015 году Аваков-младший и еще два человека были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше средне рыночной.

Украинская правда
Темы: СытникНАБУАваковМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Сытник
Сытнику нашли новую должность
Сытник опасается, что после войны политики "возьмутся" за НАБУ с новой силой
Сытник завершил работу в НАБУ. Какими были 7 лет и чего ждать дальше?
Последние новости
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
13:04
Что украинские школьники должны знать о финансах – в МОН обнародовали документ
13:03
Годовщина авиакатастрофы в Броварах: стороны изучают 163 тома дела
12:44
Франция за год сможет изготовить для Украины 78 гаубиц Caesar
12:42
Грузия возглавила топ стран, где россияне массово открывают бизнес
Все новости...
Реклама: