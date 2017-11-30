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Лавров заявил, что введение миротворцев надо согласовать с боевиками "ЛДНР"

Четверг, 30 ноября 2017, 08:37

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос введения миротворцев ООН надо согласовать с боевиками самопровозглашенных "Л/ДНР".

Об этом он заявил в интервью итальянской газете Libero, сообщает"Газета.Ru".

"Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон. Размещение ооновцев должно быть согласовано с властями как в Киеве, так и в Донецке и Луганске", - сказал Лавров.

"При этом основой урегулирования продолжают оставаться Минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки - минская Контактная группа и "нормандский формат", - добавил он.

Напомним, в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия должна вывести свои силы из Донбасса, чтобы миротворцы ООН зашли на эту территорию.

Кроме того, спецпредставитель США отметил, что с боевиками "Л/ДНР" не надо согласовывать развертывание миротворческой миссии на Донбассе.

Европейская правда
Темы: ДонбассмиротворцыРосcия
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