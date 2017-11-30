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Медведев не будет конкурентом Путину на президентских выборах

Четверг, 30 ноября 2017, 12:37

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не видит себя в "текущем политическом сезоне".

Об этом он заявил во время большого интервью с ведущими пяти российских телеканалов, передает российское агентство "РБК".

По словам Медведева, он не планирует выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в РФ весной 2018 года.

"В таком качестве в текущем политическом сезоне я себя не вижу", — сказал российский премьер.

Он добавил, что партия "Единая Россия" готова оказать поддержку действующему президенту Владимиру Путину.

"Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру и согласится на ее выдвижение, безусловно и недвусмысленно, наша партия и я лично, как председатель партии, будем всячески его поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной", — заявил Медведев, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли в "Единой России" выдвижение Путина на президентских выборах.

Также он добавил, что в скором времени с выдвижением кандидатов в президенты все будет понятно.

Ранее российские СМИ сообщали, что Путин может заявить о своем участии в президентских выборах во второй декаде декабря.

Темы: РосcияпремьерпрезидентПутинМедведев
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