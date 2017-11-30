Двум из пострадавших от взрыва в Никополе делают операцию

После взрыва в городском суде Никополя к врачам обратились 10 человек, двум из них делают операцию.



Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Она отметила, что около 11:30 четверга в суде Никополя произошел взрыв – предварительно, двух гранат



"В больницы обратились 10 человек, 1 человек погиб. Сейчас двое находятся в операционной, о степени тяжести телесных повреждений других я пока не могу сказать", – сказала пресс-секретарь областной полиции.



Почему это произошло, установит следствие. Но гранаты подорвал человек, который потерял сына и пришел на суд над подозреваемыми в убийстве.



"Это был отец умершего во время обстрела автомобиля в Никополе в 2016 году ... Суд переносили на следующий день в связи с неявкой адвоката", – сказала Старчевская.



В суде еще работают следователи и взрывотехники.



"Мы вносим сведения в ЕРДР по части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство – ред.)", – сообщила пресс-секретарь областной полиции.