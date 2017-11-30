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На заводе в Тольятти назвали "смешными" заявления об украинских шпионах

Четверг, 30 ноября 2017, 14:50

На судоремонтном заводе в Тольятти Самарской области в России назвали ложной информацию о "работнике-шпионе".

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

Отмечается, что на предприятии заявления российских спецслужб о том, что там работал украинский шпион, считают смешными.

"Это даже смешно. Мы об этом слышали в новостях, но сведений ни о каких шпионах, которые работали здесь, у нас нет", — сообщили агентству в приемной предприятия.

В издании также сообщают, что предположительно, украинец Сергей Сотников, которого обвинили в "сотрудничестве с СБУ в целью шпионажа", покинет Россию 30 ноября.

Там добавляют, что он должен улететь ночью из Самары в Стамбул, а затем отправиться в Одессу.

"Украинская правда" обратилась в СБУ за комментарием, но там пока не ответили.

Ранее сообщалось, что В Тольятти задержали украинца, работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.

Украинская правда
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