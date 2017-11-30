Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ сообщили о задержании в России "украинского шпиона"

Четверг, 30 ноября 2017, 10:58
РосСМИ сообщили о задержании в России украинского шпиона

В Тольятти задержали украинца, работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

Сообщается, что во время допроса Сотников признался, что ранее работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе.

"Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж", - пишет издание.

 

Там отмечают, что по словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе, но он не успел передать собранные сведения украинским спецслужбам.

"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", — рассказал мужчина во время допроса, видеозапись которого якобы есть в распоряжении информресурса.

Отмечается, что поскольку "Сотников не нанес ущерба безопасности России, его не будут судить по статье "Шпионаж", а лишь депортируют на родину".

Как известно, в РФ регулярно заявляют о задержании шпионов, якобы работающих в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что 5 декабря 2015 Московский областной суд приговорил Валентина Выговского, задержанного в Крыму в сентябре 2014 года за "шпионаж" в пользу Украины,  к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РФ в марте 2016 признал законным этот приговор.

2 октября 2016 года в Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" спецкорр Национального информационного агентства "Укринформ" Роман Сущенко по подозрению в шпионаже.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: