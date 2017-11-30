РосСМИ сообщили о задержании в России "украинского шпиона"

В Тольятти задержали украинца, работника судоремонтного завода Сергея Сотникова, якобы завербованного Службой безопасности Украины для сбора сведений о предприятии.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Самарской области.

Сообщается, что во время допроса Сотников признался, что ранее работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе.

"Еще в 2016 году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил помогать СБУ. Мужчина согласился, ему присвоили псевдоним Серж", - пишет издание.

Там отмечают, что по словам Сотникова, перед поездкой в Россию Даниил поручил ему собрать информацию о тольяттинском заводе, но он не успел передать собранные сведения украинским спецслужбам.

"Другие задания СБУ мной не отрабатывались. Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял", — рассказал мужчина во время допроса, видеозапись которого якобы есть в распоряжении информресурса.

Отмечается, что поскольку "Сотников не нанес ущерба безопасности России, его не будут судить по статье "Шпионаж", а лишь депортируют на родину".

Как известно, в РФ регулярно заявляют о задержании шпионов, якобы работающих в интересах Украины.

Ранее сообщалось, что 5 декабря 2015 Московский областной суд приговорил Валентина Выговского, задержанного в Крыму в сентябре 2014 года за "шпионаж" в пользу Украины, к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Верховный суд РФ в марте 2016 признал законным этот приговор.

2 октября 2016 года в Москве задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" спецкорр Национального информационного агентства "Укринформ" Роман Сущенко по подозрению в шпионаже.