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Облава во Львове: В полиции говорят, что их вызвали из военкомата

Суббота, 4 ноября 2017, 17:26

Во львовской полиции утверждают, что прибыли к проезду Кривая липа во Львове в ночь на 4 ноября по вызову представителей военкомата и военной прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львова, пишет  "Радио Свобода".

Пресс-служба отметила изданию, что патрульные присутствовали во время событий возле ночного клуба "Парадокс", и их вызвали туда представители военкомата и военной прокуратуры для охраны общественного порядка. Однако никаких инцидентов или конфликтов не происходило.

В военном комиссариате проведения мероприятий в переулке подтвердили, однако отказались ответить чего именно они касались и каким был их результат.

"Сейчас мы не можем рассказать, мы єто все нормально, во время брифинга расскажем. Никаких задержаний не было, я уверяю, и все находятся дома или дальше продолжают гулять", - сказал офицер группы по работе с общественностью Львовского областного военкомата Роман Поронюк.

В то же время, в комментарии УП пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович заявил, что ни Вооруженные силы, ни военкоматы не имеют отношения к облаве.

"Такими действиями они (организаторы рейдов - ред.) манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины и в частности - военного комиссариата, якобы это они проводят какие-то облавы. Нет, военкоматы никаких проверок или облав не проводят: они не имеют таких полномочий - проверять документы на улице. Это полномочия Нацполиции", - сказал Венскович.

Как известно, во Львове в ночь на 4 ноября возле ночного клуба "Парадокс" устроили облаву с участием военных и полиции.

Около 20 военных и несколько полицейских заблокировали популярный среди молодежи переулок Кривая Липа, где расположено много развлекательных заведений, и начали проверку документов, в частности студентов и спрашивали, учатся ли они на дневной форме. После предъявления студенческого их отпускали.

При этом проведение рейда подтвердил руководитель Западного регионального медиацентра Минобороны Александр Поронюк. Информации о количестве врученных повесток нет.

В Киеве в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходил музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

В полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

Украинская правда

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Темы: полицияВооруженные силыЛьвов
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