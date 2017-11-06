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Комитет не смог рассмотреть поправки в закон о реинтеграции Донбасса

Понедельник, 6 ноября 2017, 15:26

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны перенес рассмотрение закона о "реинтеграции Донбасса" на среду 8 ноября.

Такое решение озвучил председатель комитета нардеп от НФ Сергей Пашинский.

По словам Пашинского, в срыве заседания виновны нардепы от "Самопомочи", которые не пришли на заседание, в результате чего на комитете не было кворума.

"Сегодня господин Березюк (Олег - ред.) обвинил нас всех, что мы хотим в тайне провести комитет, а в результате ни один представитель фракции "Самопомич" не явились на комитет и сорвали нам комитет", - сказал он.

"В среду в 15:00 начинаем вторую попытку", - добавил Пашинский.

Как известно, 3 ноября комитет сообщил, что народные депутаты подали 653 поправки к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса №7163.

6 октября Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

По словам спикера Андрея Парубия, в закон уже была внесена одна правка - убрано упоминание о Минские договоренности. Также, по его словам, ко второму чтению президент Петр Порошенко обещал распространить действие законопроекта и на Крым.

В свою очередь фракция "Батькивщина" 5 октября зарегистрировала в Раде альтернативный документ по Донбассу. В нем уже сразу форуме Минских соглашений и упоминается Крым.

Темы: Донбассзаконодательство
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