Весельницкая: Трамп-младший обещал пересмотреть Акт Магнитского

Российский адвокат Наталья Весельницкая заявила, что сын президента США Дональда Трампа обещал, что в случае победы на выборах он может пересмотреть санкции против РФ связанные с гибелью юриста Сергея Магнитского.

Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет Reuters.

Весельницкая заявила, что она лоббировала отмену так называемого закона Магнитского, принятого Вашингтоном в ответ на гибель в 2009 году Сергея Магнитского, адвоката и аудитора.

По ее словам, во время встречи с ней Дональд Трамп-младший пообещал, что в случае победы его отца на выборах закон может быть пересмотрен.

"Забегая вперед, если мы придем к власти, мы сможем вернуться к этому вопросу и подумать, что с этим делать", - процитировала она Трампа-младшего.

Весельницкая также заявила, что на встрече она предложила передать информацию о вероятном уклонении от налогов богатых доноров Демократической партии.

Она сообщила, что Трамп-младший попросил документы, подтверждающие уклонения от уплаты налогов, но у нее таких документов не было.

Как известно, состоявшаяся в июне 2016 года встреча в Нью-Йорке Весельницкой с Дональдом Трампом-младшим и другими высокопоставленными должностными лицами кампании Трампа стала частью расследования вмешательства РФв президентские выборы в США.

Сын президента США, комментируя эту встречу, заявил, что согласился встретиться с российским адвокатом Весельницкой, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон. Но, по его словам, на самом деле она не дала какой-либо важной информации.

Напомним, адвокат Сергей Магнитский разоблачил самую крупную коррупционную схему в истории России, за что был арестован и убит в тюрьме. США еще в 2012-м году приняли санкционный список, в который включили ответственных за это преступление россиян, ЕС предпринял подобные меры в 2013-м.

В октябре 2017 года так называемый "акт Магнитского" приняла Канада.