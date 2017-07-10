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Сын Трампа встречался с российским адвокатом ради компромата на Клинтон

Понедельник, 10 июля 2017, 05:57

Дональд Трамп младший, сын президента США, согласился встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой, потому что она обещала передать компромат на Хиллари Клинтон.

Об этом пишет The New York Times .

Встреча состоялась 9 июня 2016 года, когда Республиканская и Демократическая партии США определились с кандидатами в президенты США.

"После обмена любезностями, женщина заявила, что располагает информацией о том, связанные с Россией лица финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают Клинтон", - заявил Трамп-младший.

Но, по его словам, на самом деле она не дала какой-либо важной информации.

"Ее заявления были невыразительными, ненадежными и не имели смысла. Никаких деталей или вспомогательной информации не было предоставлено или даже не было предложено. Быстро стало понятно, что у нее нет значимой информации", -  заявил Трамп-младший.

Тогда Весельницкая сменила тему разговора на вопросы усыновления российских детей и американского законодательства о "черных списках" лиц, причастных к нарушению прав человека.

Таким образом Трамп-младший считает, что информация о компромате на Клинтон была лишь поводом для встречи. Впрочем, обещала ли, и  был ли у Весельницкой компромат на Клинтон неизвестно, пишет издание.

Трамп-младший также заявил, что Пол Манафорт и Джаред Кушнер не знали цели встречи.

Ранее The New York Times сообщила, что Дональд Трамп-младший встретился с российским адвокатом, который имеет связи с Кремлем. На встрече также присутствовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и Пол Манафорт, который в то время возглавлял президентскую кампанию кандидата-республиканца.

Наталья Весельницкая известна тем, что выступает против закона Магнитского. Она замужем за бывшим заместителем министра транспорта Московской области, а ее клиентами являются государственные предприятия и сын старшего чиновника РФ, чья компания находилась под следствием в США.

Как известно, в 2010 году Россия ввела мораторий на усыновление детей гражданами США, который стал ответом на принятый в США "акт Магнитского", содержащий перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампРосcияСШАКлинтон
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