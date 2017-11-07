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Суд РФ отказался отпустить Гриба под домашний арест

Вторник, 7 ноября 2017, 10:16

Российский суд в Краснодаре не захотел изменить меру пресечения похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу с содержания в СИЗО на домашний арест.

Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Суд в Краснодаре отклонил ходатайство об изменении меры пресечения украинцу Павлу Грибу с содержания в СИЗО на домашний арест", – отметил Кирилич.

"При этом Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону выступило гарантом оплаты аренды помещения Грибу в Краснодаре", - добавил он.

Кирилич назвал результат прогнозируемым и добавил, что решение было заранее подготовленным, а именно судебное заседание было "мгновенным".

"Это сценарий, апробированный относительно украинцев, осужденных по политическим мотивам", - добавил он.

"Разбирательства дел по украинцам в российских судах свидетельствуют, что право отсутствует, зато безгранична сила политической целесообразности и жестокости", – отметил Кирилич.



Он подчеркнул, что МИД и в дальнейшем намерен применять "все возможные меры дипломатического давления на РФ с привлечением партнеров, международных организаций и правозащитных организаций для освобождения незаконно задержанных и приговоренных украинцев по политическим мотивам".

Как сообщалось, 18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Его обвиняют в подготовке тераута на территории РФ. Украинцу грозит срок заключения от трех лет.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: политзаключенныеРосcия
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