Суд РФ отказался отпустить Гриба под домашний арест

Российский суд в Краснодаре не захотел изменить меру пресечения похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу с содержания в СИЗО на домашний арест.



Об этом "Украинской правде" сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.



"Суд в Краснодаре отклонил ходатайство об изменении меры пресечения украинцу Павлу Грибу с содержания в СИЗО на домашний арест", – отметил Кирилич.



"При этом Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону выступило гарантом оплаты аренды помещения Грибу в Краснодаре", - добавил он.



Кирилич назвал результат прогнозируемым и добавил, что решение было заранее подготовленным, а именно судебное заседание было "мгновенным".



"Это сценарий, апробированный относительно украинцев, осужденных по политическим мотивам", - добавил он.



"Разбирательства дел по украинцам в российских судах свидетельствуют, что право отсутствует, зато безгранична сила политической целесообразности и жестокости", – отметил Кирилич.





Он подчеркнул, что МИД и в дальнейшем намерен применять "все возможные меры дипломатического давления на РФ с привлечением партнеров, международных организаций и правозащитных организаций для освобождения незаконно задержанных и приговоренных украинцев по политическим мотивам".

Как сообщалось, 18 октября Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания под стражей похищенного в Беларуси российскими спецслужбами Павла Гриба до 4 января 2018 года.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО. Его обвиняют в подготовке тераута на территории РФ. Украинцу грозит срок заключения от трех лет.