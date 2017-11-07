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Шуфрича вызывают на допрос в деле "угроз" Портнова

Вторник, 7 ноября 2017, 13:10

Народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу об угрозах со стороны бывшего первого заместителя Администрации президента Андрея Портнова экс-нардепу "Партии регионов" Инне Богословской.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Дело по заявлению Богословской еще в 2014 году об угрозах в ее адрес со стороны Портнова", - сказал он.

Горбатюк добавил, что если сообщение опубликовали на сайте прокуратуры, то Шуфрич давно не появлялся на допрос.

"Поэтому был осуществлен вызов через сайт Генпрокуратуры", - сказал он.

В сообщении пресс-службы ГПУ указывается, что "Шуфрича Н.И. необходимо прибыть 14.11.2017 в 15:30 ч. В Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в кабинет № 411, расположенном в г. Киеве, ул. Борисоглебская, 18 для участия в допросе в качестве свидетеля".

Согласно данным в реестре судебных решений, следствие установило, что 18.02.2014 на мобильный телефон Богословской позвонил Портнов "и выразил угрозы, по мнению заявителя, в связи с депутатской деятельностью и активной политической позицией как государственного деятеля".

Как известно, в 2015 году Генпрокуратура предъявила подозрение экс-первому заместителю Администрации Януковича Андрею Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой.

Александр Шумилин, УП

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Темы: ШуфричБогословскаяГенпрокуратура
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