Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело об убийстве 10 спецназовцев из-за предательства перевели в Кропивницкий

Вторник, 7 ноября 2017, 14:58

Высший спецсуд передал на рассмотрение в Кропивницкое дело об убийстве 10 украинских военных о взятии в плен еще 5, после предательства жителя поселка Латышево,который в разгар активной фазы войны на Донбассе, выдал спецназовцев террористам.

Об этом сообщает корреспондент LIGA.net, из заседания Высшего специализированного суда.

Сообщается, что Высший спецсуд удовлетворил ходатайство о переносе слушаний дела бойцов 3-го отдельного полка спецназа ВСУ, погибших в 2014 году на захваченной боевиками территории Донбасса в результате предательства местного жителя.

"Дело передается в суд Кропивницкого.Коллегия в составе трех судей полностью удовлетворила ходатайство представителя родственников погибших спецназовцев Елены Яркиной о переносе слушания дела в другой город", - отмечает информагентство.  

Также уточняется, что причиной ходатайства стало место проживания большинства членов семей погибших, которым физически трудно посещать заседания суда в Киеве.

"Уже там (в Кропивницком - ред.) дело будет рассматриваться по своей сути, с самого начала. И речь идет о заочном осуждении", - рассказала  Яркина.

Она также отметила,  что пока не известна дата первого слушания.

О деталях этой истории на своей странице в Facebook рассказала координатор группы "Медийная инициатива за права человека" Ольга Решетилова.

По ее словам, 23 июля 2014 года  ПЗРК террористов "ДНР" сбило два самолета Су-25 Воздушных сил ВСУ. Один из летчиков катапультировался, но приземлился на оккупированной территории, в 2х километрах от села Латышево Шахтерского района.

Это село находится недалеко от города Снежное и российской границы, сейчас под контролем так называемой "ДНР".

29 июля на его поиски выдвинулась группа из 19 военнослужащих третьего отдельного полка специального назначения.

"В Латышево группа заехала во двор с ангаром, где ее любезно встретил хозяин Николай Бутрименко, местный предприниматель, в то время депутат Шахтерского райсовета от Партии регионов", - написала Решетилова.

Она отметила, что мужчина приветливо встретил бойцов и предложил переночевать у него, а сам якобы поехал проведать больную жену в Снежное.

Но позже вернулся с вооруженной группировкой "ДНР" на БТРах и БМП во главе с будущим "мэром" Горловки Станиславом Кимом.

"Группа спецназовцев была окружена и расстреляна. 10 украинских бойцов погибло. Пятеро попали в плен", - добавила Решетилова.

По ее словам, впоследствии, прокуратура Донецкой области квалифицировала это событие как теракт, расследовала его и передала в суд (два отдельных производства - по Бутрименко и по боевикам).

"Кроме Бутрименко и Кима, следователями были установлены личности еще трех обвиняемых. Это граждане Украины и России - Андрей Борисов, Алексей Новиков и Иван Бирков" , - написала Решетилова.

"По данному уголовному производству потерпевшими признаны 23 человека, из которых 9 человек - это военнослужащие, которые остались живыми, пятеро из которых прошли через плен незаконных вооруженных формирований на территории неподконтрольной Украины, остальные - это матери, отцы, жены и близкие родственники погибших 10 военнослужащих", - добавила она.

Она подытожила, что на данный момент суд проходит заочно, а "те, кто убивал украинских военных продолжают жить и находятся на оккупированных территориях.

Украинская правда
Темы: ДНРВооруженные силысудубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Все новости...
ДНР
После встречи Лукашенко с Пушилиным МИД вызывает посла Украины в Беларуси
Лукашенко встретился с донецким коллаборантом Пушилиным
СБУ разоблачила украинскую корпорацию, которая финансировала "фонд" Пушилина
Последние новости
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
Все новости...
Реклама: