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Нацполиция выплатила сотрудникам 55 миллионов за прогул

Вторник, 7 ноября 2017, 16:40

Национальная полиция выплатила почти 55 миллионов гривен за вынужденный прогул полицейским, не прошедшим переаттестацию и уволенным, но затем восстановленным в должности через суд.

Об этом сообщили в Нацполиции на запрос "Українських Новин".

"Общая сумма средств, которая выплачена за время вынужденного прогула во исполнение решения судов в пользу восстановленных на должностях полицейских, которые не прошли аттестацию, за период с 1 января 2016 года по 17 октября 2017 года составляет 54 893 тыс. гривен", - сообщили в Нацполиции.

Также отмечается, что судом восстановлены в должности 2 105 полицейских, которые ранее не прошли аттестацию.

Как известно, переаттестацию в рядах полиции не прошли 5 257 сотрудников.

Ранее сообщалось, что  Национальная полиция предлагает проходить службу в управлениях полиции Луганской и Донецкой областей сотрудникам из других регионов, которые провалили переаттестацию.

Темы: полиция
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