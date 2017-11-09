Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко на подпись дали сфальсифицированный текст УПК - активист

Четверг, 9 ноября 2017, 15:47

В Верховной Раде подготовили на подпись президенту сфальсифицированный текст новой редакции УПК, в котором не учтена правка, за которую голосовали парламентарии.

Об этом сообщает глава правления Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ Виталий Шабунин, ссылаясь на финальный текст документа.

По его словам, в октябре Рада приняла новый УПК, в котором была скандальная правка Лозового. После "сокрушительной" критики, политики вышли с заявлениям доработать эти нормы.

"После всего секретарь профильного комитета, где пропустили эти правки, нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец публично заверил, что Рада за них не голосовала и в финальном тексте Кодекса, который готовят на подпись президенту, их не будет", - сказал Шабунин.

"Прошел месяц, а финального текста так никто и не увидел. И вот вчера, накануне подписи президентом, новые редакции кодексов наконец разослали по органам госвласти - предоставить замечания, если таковые имеются. Мы получили этот текст и видим, что его сфальсифицировали и выбросили из него правку, за которую точно голосовали народные депутаты", - заявил он

Председатель ЦПК пояснил, что речь идет о норме, которая должна не позволить генпрокурору передать НАБУ все дела "по приспешникам Януковича".

"Это - правка №176 с разделом 4 президентского законопроекта N6232. Именно эта правка отменяла в КПК временное ограничение в два года на расследование Генеральной прокуратурой коррупционных дел бывших должностных лиц, начатых до создания антикоррупционного бюро", - добавил Шабунин.

Он отметил, что данная правка четко определяла, что ГПУ должна закончить следствие против Януковича и его команды самостоятельно, сколько бы еще времени это не потребовало.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко собирается после 20 ноября передать НАБУ 15 тысяч дел в отношении Лазаренко, Януковича и его "семьи" и другие коррупционные дела чиновников.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоВерховная РадаГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
15:00
Ученые обнаружили на Луне горные породы, которых нет в Солнечной системе
14:42
Аэропорт Кишинева сменил код на "дерусифицированный"
14:40
Владелец "Киевстара" подсчитал убытки от масштабного сбоя: почти $100 миллионов
14:37
Министр Лесной, ректор КНУ и судья из Харькова: кто получил антипремию "Академическая недостойность 2023 года"
14:30
Украина убедила Европу в в надежности собственных хранилищ газа - глава "Нафтогаза" в Давосе
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:13
Mezha.Media вошло в медиагруппу "Украинская правда"
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
Все новости...
Реклама: