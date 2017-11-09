Порошенко на подпись дали сфальсифицированный текст УПК - активист

В Верховной Раде подготовили на подпись президенту сфальсифицированный текст новой редакции УПК, в котором не учтена правка, за которую голосовали парламентарии.

Об этом сообщает глава правления Центра противодействия коррупции, эксперт антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ Виталий Шабунин, ссылаясь на финальный текст документа.

По его словам, в октябре Рада приняла новый УПК, в котором была скандальная правка Лозового. После "сокрушительной" критики, политики вышли с заявлениям доработать эти нормы.

"После всего секретарь профильного комитета, где пропустили эти правки, нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец публично заверил, что Рада за них не голосовала и в финальном тексте Кодекса, который готовят на подпись президенту, их не будет", - сказал Шабунин.

"Прошел месяц, а финального текста так никто и не увидел. И вот вчера, накануне подписи президентом, новые редакции кодексов наконец разослали по органам госвласти - предоставить замечания, если таковые имеются. Мы получили этот текст и видим, что его сфальсифицировали и выбросили из него правку, за которую точно голосовали народные депутаты", - заявил он

Председатель ЦПК пояснил, что речь идет о норме, которая должна не позволить генпрокурору передать НАБУ все дела "по приспешникам Януковича".

"Это - правка №176 с разделом 4 президентского законопроекта N6232. Именно эта правка отменяла в КПК временное ограничение в два года на расследование Генеральной прокуратурой коррупционных дел бывших должностных лиц, начатых до создания антикоррупционного бюро", - добавил Шабунин.

Он отметил, что данная правка четко определяла, что ГПУ должна закончить следствие против Януковича и его команды самостоятельно, сколько бы еще времени это не потребовало.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко собирается после 20 ноября передать НАБУ 15 тысяч дел в отношении Лазаренко, Януковича и его "семьи" и другие коррупционные дела чиновников.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.