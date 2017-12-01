НАБУ настаивает: Пимахова первой заговорила о $ 30 тысячах

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник настаивает, что зампредседателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова первой озвучила вопрос получения неправомерной выгоды за предоставление коррупционной услуги.



Об этом он сказал на брифинге в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.



"В августе четко зафиксировано, что она (Пимахова -ред.), отвечая на обращение по консультации заявила, что можно сделать эту схему и нужно 30 тысяч долларов, чтобы ее реализовать. Именно для того, чтобы эту схему разрушить, мы проводили эту спецоперацию", - сказал он.



По словам Сытника, ему странно слышать сравнения нынешней спецоперации с аналогичной схемой в "янтарном деле" - "его назвали блестящим, а такая же операция названа провокацией".



"Такие операции не планируются по конкретным чиновникам - это было бы действительно провокацией... Цель таких операций – раскрытие коррупционных схем", – отметил директор НАБУ.



Как известно, Генеральная прокуратура утверждает, что заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова отказывала детективу НАБУ под прикрытием в принятии незаконных решений, на которые он ее провоцировал.

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Как сообщалось, 29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ завербовала подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

В НАБУ отмечают, что их спецоперация началась в апреле 2017 года с целью разоблачения "организованной преступной группировки в составе действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины".

"Согласно оперативным данным, эти лица действуя в сговоре требовали и получали денежные средства за предоставление иностранцам гражданства Украины, видов на жительство на территории Украины, а также за вознаграждение ускоряли изготовления биометрических паспортов", – отмечают в НАБУ.