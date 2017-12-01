Чиновник Нацполиции о подарке: НАЗК неправомерно передало его протокол

Чиновник Нацполиции Дмитрий Бут утверждает, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции неправомерно направило в суд протокол об административном правонарушении.

Об этом сообщается на сайте МВД Украины.

По его словам, речь идет о полученном подарок для ребенка - собаке породы померанский шпиц, сведения о которой он внес в декларацию.

"21 августа НАЗК, проверив декларацию, установило, что в декларации 2015 года отсутствуют какие-либо правонарушения, признаки незаконного обогащения и основания для привлечения меня к административной или уголовной ответственности. В решении лишь отмечааось необходимость внести уточнения по подарку. Их я выполнил и внес уточнения в соответствии с требованиями закона", - отметил Бут.

Чиновник Нацполиции утверждает, что решение НАЗК действует до настоящего времени.

"Однако по непонятным причинам в ноябре 2017 его приглашают сначала через телевидение, а затем электронным письмом прибыть в НАЗК уже для ознакомления с протоколом об административном правонарушении снова по поводу собаки", - говорится в сообщении.

Бут утверждает, что не смог прийти в НАЗК в определенное время, потому что был на больничном. По его словам, он письменно уведомил об этом НАЗК.

"Также письменно НАЗК было сообщено и об отсутствии оснований для составления протокола и о завершении сроков давности. Однако сегодня из интернета я узнал о том, что протокол уже направлен в суд", - подчеркнул чиновник Нацполиции.

Бут добавляет, что ему непонятно, каким образом его собираются привлечь за, по его мнению, надуманное правонарушение к ответственности, которая предусматривает, в частности, и конфискацию подарка.

"Забрать собаку у ребенка и передать в зоопарк или в приют? Я подчеркиваю, что с уважением отношусь к НАЗК и готов прибыть для дачи объяснений, но если это будет происходить в соответствии с законом и не будет превращаться в цирковое представление", - подытожил Бут.

Как известно, 28 апреля 2016 Окружной административный суд Киева восстановил Дмитрия Бута в должности заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции.

Ранее Бут был уволен якобы за непрохождение аттестации, но он обжаловал это решение в суде.

Ранее сообщалось, что журналисты обнаружили у заместителя начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Дмитрия Бута элитную недвижимость в Киеве.

В августе 2017 НАПК выявило, что Бут не внес в декларацию собаку стоимостью более 120 тысяч гривен, а также 2 квартиры и 2 гаража, принадлежащих члену его семьи.

Позже Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол о чиновника Нацполиции Украины Дмитрия Бута о получении им подарка, стоимостью 160 тысяч гривен.