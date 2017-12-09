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Глава дисциплинарной комиссии МОК: спецслужбы РФ пытались следить за нами

Суббота, 9 декабря 2017, 23:01

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Самуэль Шмидт заявил о попытках слежки со стороны спецслужб РФ.

Об этом он сказал в интервью газете Aargauer Zeitung.

По его словам, спецслужбы РФ пытались следить за работой комиссии МОК, которая расследовала обвинения в систематическом применении допинга российскими спортсменами.

"Но прежде чем начать работу, мы принимали меры безопасности. Члены комиссии работали на компьютерах без подключения к интернету, не брали с собой на заседание электронные устройства, опускали внешние жалюзи, проверяли помещения на предмет прослушивающих устройств. Мы не хотели пострадать от своей наивности", - цитирует слова Шмидта DW.

Функционер также сообщил, что во время одной из конференций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в одном отеле вместе с делегацией МОК поселились работники российских спецслужб.

"Тогда стало понятно, что мы - конкретная цель атаки", - подчеркнул он.

Как известно, 5 декабря Международный Олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

Кроме того, на Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ.

Темы: ОлимпиадаРосcияспорт
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