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Швейцарские органы заинтересовались оффшорами в деле Насирова

Воскресенье, 10 декабря 2017, 10:19
Швейцарские органы заинтересовались оффшорами в деле Насирова

Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании "RN Group Limited", которые находились в швейцарских банках.

Об этом говорится в обнародованном в конце ноября постановлении Соломенского районного суда Киева, которую проанализировал проект "Марлин".

В частности бюро просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании "RN Group Limited" с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке "Union Bancaire Privee" и других банках Швейцарской Конфедерации.

Однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, потому, что "детектив/прокурор в судебное заседание не явились".

Как известно, еще в августе 2016 года в деле о незадекларированном имуществе тогдашнего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова появилась информация о найденных оффшоры, на которые перечисляли взятки должностным лицам ДФС.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше, чем реальных товаров, которые импортируются.

По мнению детективов, должностные лица ДФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ДФС и лица из их близкого окружения.

В прошлом году Роман Насиров оказался в эпицентре скандала после того, как у него нашли две квартиры в Лондоне, а также британскую фирму "Altis ltd", которой владеет его жена - Екатерина Глимбовский, дочь Александра Глимбовского, владельца одной из крупнейших строительных корпораций Украины "Альтис-холдинг ". Это имущество семьи Насирова не было указано в его декларации за 2014 год.

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Темы: НасировШвейцарияоффшоры
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