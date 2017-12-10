Участники "Марша за импичмент" пришли под ГПУ

Часть участников "Марша за импичмент" пришли от Майдана и изолятора СБУ, где содержится лидер "Руха новых сил" Саакашвили под здание Генпрокуратуры на ул.Резницкой.

Об этом с места события сообщает корреспондент УП.

Во время шествия от ИВС, где состоялся непродолжительный митинг, участники акции выкрикивали "Луценко Юра - продажная шкура", "Свободу политзаключенным".

Под зданием ГПУ собралось около 200 человек, среди присутствующих - представители УНА-УНСО, "Автомайдана", перед участниками акции выступил соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

Звучат лозунги "Иуда", "Банду геть", "Мише - свободу, Юру - на нары" и требования освободить Саакашвили и прекратить давление на НАБУ.

все фото - евгений руденко

Украинская правда