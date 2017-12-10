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В Харькове протестовали против решения Трампа о Иерусалиме

Воскресенье, 10 декабря 2017, 20:10

В Харькове палестинцы вышли на акцию протеста против решения президента США Дональда Трампа признать  Иерусалима столицей Израиля.

Об этом  сообщает местное издание "МедиаПорт".

Участие в акции на площади Конституции приняли более полусотни человек.

"Граждане арабских стран протестуют против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Мы считаем, что это исторически столица Палестины, но так как есть конфликт по этому поводу, этот вопрос остаётся открытым. Трамп не имеет на это права и нарушает все международные решения", - заявляют участники. 

Акцию протеста организовала палестинская диаспора и организация "Палестино-Украинская дружба".

 
фото - Павел Пахоменко

Как известно, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу посольства Америки из Тель-Авива в Иерусалим.

Решение вызвало волну протестов в разных странах мира, а Лига арабских государств назвала решение США не имеющем юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

Темы: ТрампИзраильХарьков
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