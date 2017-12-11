Защита Януковича назвала действия майдановцев причиной аннексии Крыма

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича, которого судят за госизмену, заявили в суде, что аннексия Крыма стала возможна в результате действий активистов Майдана, которые избили жителей Симферополя в феврале 2014 года.

Об этом в суде сообщил один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, 14 февраля 2014 года из Киева в Симферополь возвращался автобус с людьми, которые выступали против Майдана, но на одном из блокпостов на них напали и жестоко избили неизвестные.

"Они напали на пассажирский автобус, где находились участники акции "Стоп-Майдан", было совершено покушение на убийство, людей жестоко пытали", - сказал Сердюк.

Он заверил, что это событие имело "причинно-следственную связь" с тем, что в дальнейшем произошло в Крыму.

"Избиение жителей Симферополя приобрело широкую огласку на полуострове. Крымчане восприняли эту ситуацию как прямое запугивание всех жителей автономной республики. Но несмотря на заявления потерпевших и информирование в СМИ, правоохранительные органы украинской власти не совершали никаких мер по наказанию виновных ", - заявил адвокат экс-президента.

"Это повлияло на дальнейшие события на полуострове", - отметил защитник.

Также он добавил, что 19 февраля того же года, произошел еще один подобный инцидент и попросил приобщить к делу о госизмене Януковича пострадавших крымчан.

Прокурор высказался против этого, указав на то, что не совсем понятно, какие действия или бездействие Януковича нанесли ущерб потерпевшим лицам.

Судья удовлетворил ходатайство адвоката частично и приказал передать материалы о пострадавших в Генпрокуратуру для дальнейшего досудебного расследования.

Также защита попросила отложить слушания на несколько дней, чтобы адвокаты могли согласовать свою позицию по защите с Януковичем

Однако прокуратура заявила об очередном затягивание дела.

После нескольких минут переговоров судья объявил перерыв до 14.00.

Как известно, украинский генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.

28 марта Апелляционный суд поручил Оболонскому райсуду Киева рассматривать дело Януковича о государственной измене.

ГПУ также обвиняет Януковича в коррупции, злоупотреблении властью – но суд пока рассматривает только дело о госизмене на основании обращения Януковича к российским властям в 2014 году. Дело о преступлениях Януковича против участников Евромайдан ГПУ планирует передать в суд сразу после приговора суда по делу о госизмене.