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Боевики обстреляли Авдеевку, похоже, задействовали "Грады" – Жебривский

Понедельник, 11 декабря 2017, 16:57

Боевики обстреляли Авдеевку Донецкой области из оружия, которое предварительно идентифицирована как "Грады".

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Примерно час назад рашисты обстреляли Авдеевку. Как сообщает мне председатель ВЦА Авдеевки Павел Малыхин, три снаряда (по предварительной информации - "Града") упали в районе проведения работ по строительству газораспределительной станции газопровода "Очеретино-Авдеевка", - пишет он.

По словам Жебривского, также в результате обстрела была перебита ЛЭП, и в течение получаса город был обесточен. Позже электрики восстановили электроснабжение.

"Адептов "русского мира", которые пытаются запугать людей и помешать нам наладить мирную жизнь в Авдеевке, уверяю: ваши действия - циничны и жестоки, но бесполезны. Несмотря на ваши попытки, Авдеевка будет с газом, светом и водой", - пишет военный губернатор.

Как известно, 29 января боевики обстреляли Авдеевскую промзону и штурмовали позиции украинских военных. Целью провокации было обвинить украинскую сторону в нарушении достигнутых договоренностей.

В ночь на 31 января окраины Авдеевки обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град", боевики пошли в наступление, но ВСУ отбили атаку.

Из-за обстрелов боевиками ОРДО в городе несколько дней отсутствовали электроснабжение и вода.

Украинская правда
Темы: ДонбассАТОчрезвычайное происшествиеОРДЛО
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