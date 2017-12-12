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Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ общаться с жителями Горловки

Вторник, 12 декабря 2017, 09:30

Боевики так называемой "ДНР" запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ общаться с местными жителями временно оккупированной Горловки.

Об этом сообщает сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Отмечается, что событие произошло 8 декабря.

Сначала боевики остановили патруль Миссии возле автозаправочной станции рядом с блокпостом в Горловке и не пропустили наблюдателей на территорию блокпоста.

"В районе этого же блокпоста в Горловке к наблюдателям, разговаривавшим с группой гражданских лиц, подошли вооруженные члены "ДНР". Вооруженные лица сказали наблюдателям прекратить разговоры с мирными жителями и покинуть этот район", - говорится в сообщении.

СММ покинула район и об обоих фактах проинформировала Совместный центр по контролю и координации.

Как известно, наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 8 декабря по 19:30 10 декабря зафиксировала почти 1150 взрывов.

Темы: ОБСЕАТОДонбасс
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