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Смерть военного во Львове: армия США сообщила детали

Вторник, 12 декабря 2017, 10:31
Джозеф Нелк
dmna.ny.gov

Специалист Национальной гвардии Армии Нью-Йорка Джозеф Нелк, который работал инструктором на Львовщине, ушел из жизни в силу естественных причин, не связанных с его профессиональной деятельностью в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Армии Нью-Йорка.

По данным американских военных, Нелк служил во 2-м батальоне 101-го кавалерийского полка 27-й пехотной бригады. Он был одним из 220 военнослужащих нью-йоркской Нацгвардии, направленных в Украину в составе многонациональной группы инструкторов.

Военный заступил на службу в Национальной гвардии Нью-Йорка в марте 2015 года как скаут кавалерии. Перед этим он прошел специальную подготовку.

Нелк имеет награды - медаль за службу национальной обороне и ленту за достижения во время армейской службы.

Сейчас проводится расследование этого инцидента.

Как сообщалось, 10 декабря на одной из улиц Львова внезапно умер военнослужащий США, который прибыл в командировку на Яворивский учебный полигон.

В ноябре 250 военнослужащих 27-й пехотной бригады боевой группы армии США прибыли на Яворивский полигон для проведения тренировок ВСУ и обмена опытом.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: СШАЛьвовчрезвычайное происшествиеармияВооруженные силы
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