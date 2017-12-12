В оккупированном Луганске на гранате подорвался гражданский

В оккупированном Луганске в квартире одной из пятиэтажек взорвалась граната, ранен 51-летний мужчина.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам ОРЛО СМИ.

Отмечается, что в "квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на квартале Дружбы произошел взрыв взрывоопасного предмета без последующего горения".

В результате взрыва пострадал мужчина 1966 года рождения, который в тяжелом состоянии госпитализирован в местную больницу.

Так называемые "правоохранительные органы республики" сообщили, что в квартире взорвалась граната.

Ранее Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с августа по ноябрь 2017 года зафиксировала 15 погибших и 72 раненых среди мирного населения на Донбассе.