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Организатор "частной границы" на Закарпатье взят под стражу – прокуратура

Вторник, 12 декабря 2017, 16:17

Суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток организатора "частной границы" на территории Закарпатской области Аттилы Горвата.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник отдела военной прокуратуры Западного региона Украины Нариман Сулейманов, передает "Интерфакс-Украина".

"В минувшую субботу суд определил меру пресечения Горвату в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн. В то же время сотруднику Госгеокадастра определена мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказал он.

По словам представителя военной прокуратуры, обоим лицам объявлено подозрение. Кроме того, подозрение объявлено еще одному мужчине, но Сулейманов не назвал его фамилии и должности.

Он также сообщил, что Горват находится под стражей во львовском следственном изоляторе.

16 ноября силовики заявили, что проводят масштабную спецоперацию по противодействию контрабанды на Закарпатье.

Также сообщалось, что в рамках спецоперации в Закарпатье правоохранители задержали экс-руководителя управления Госгеокадастра в Береговском районе. 

В рамках спецоперации был задержан гражданин Аттила Горват, известный по прозвищу "Доки". Его считают организатором так называемой "частной границы" на Закарпатье, вдоль линии границы с Венгрией, и потока контрабанды через границу.

В свою очередь председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль назвал "масштабную спецоперацию по противодействию контрабанде" в Закарпатье "очковтирательством".

Глава Закарпатской ОГА выразил сожаление, что журналисты "сделали из Закарпатья Сицилию, а из какого-то "сельского дядька" Горвата - Аль Капоне".

Москаль объяснил, откуда появился казус "частной границы".

27 ноября в Военной прокуратуре Западного региона не смогли подвести итоги спецоперации, пообещав обнародовать полную картину "позже на официальном сайте".

Темы: Закарпатьекоррупцияпрокуратура
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