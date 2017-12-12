Новый премьер Польши хочет углубить отношения с Украиной

Польша хочет вернуться к подлинному стратегическому партнерству с восточными партнерами, в частности Украиной, Литвой и Грузией, и предоставить им новое качество.

Об этом заявил новоназначенный глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Укринформ".

"Мы хотим вернуться к подлинному стратегическому партнерству на Востоке. Мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой или Грузией и предоставить им новое качество", - заявил Моравецкий.

Он отметил, что основой безопасности Польши является НАТО, а США остаются главным союзником Польши.

Как известно, 7 декабря премьер-министр Польши Шидло подала в отставку.

11 декабря Президент Польши Дуда назначил новое правительство во главе с Матеушем Моравецким.