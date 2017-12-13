Газораспределительную станцию ​​в Австрии отремонтировали

В Австрии после взрыва возобновили работу газораспределительной станции вблизи города Баумгартен.



Советник украинского министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский написал в Facebook:



"#Баумгартен – отремонтировали! Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию".



"За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн куб. м", – отметил он.





Как известно, 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии неподалеку от города Баумгартен произошел взрыв и пожар.

Полиция установила, что причиной был технический сбой.



В результате взрыва погиб один человек, 20 человек получили незначительные повреждения, состояние одного раненого было очень тяжелым.



Австрия прекратила поставки газа через станцию ​​в Баумгартене в другие европейские страны.