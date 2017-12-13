Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Газораспределительную станцию ​​в Австрии отремонтировали

Среда, 13 декабря 2017, 07:59

В Австрии после взрыва возобновили работу газораспределительной станции вблизи города Баумгартен.

Советник украинского министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский написал в Facebook:

"#Баумгартен – отремонтировали! Утром появилась возможность восстановить транспорт газа из Словакии в Австрию и далее в Италию".

"За последние сутки транзит газа через Украину снизился на 23% до 200 млн куб. м", – отметил он.



Как известно, 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии неподалеку от города Баумгартен произошел взрыв и пожар.

Полиция установила, что причиной был технический сбой.

В результате взрыва погиб один человек, 20 человек получили незначительные повреждения, состояние одного раненого было очень тяжелым.

Австрия прекратила поставки газа через станцию ​​в Баумгартене в другие европейские страны.

Темы: газАвстрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
газ
Импорт сжиженного газа в Европу упал до минимума с ноября 2021 года – Bloomberg
Запад опоздал на 8 лет: почему Россия продолжает зарабатывать на экспорте нефти и газа
Жара подняла цену на газ в Европе
Последние новости
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101 на Херсонщине
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: хочет увеличить дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
15:38
С начала большой войны долги населения за электроэнергию выросли на 15 миллиардов
15:37
фотоНацгвардейцы взяли в плен 7 оккупантов
15:36
фотоРоссияне попали в многоквартирный дом в Орехове: уничтожили целый подъезд
15:30
Украина начала переговоры о поддержке партнерами возврата беженцев - Минэкономики
15:15
В МИД Польши против склонения Украины к уступкам Кремлю: "Карманных Чемберленов" хватает
Все новости...
Реклама: