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В течение суток боевики били из минометов и тяжелой артиллерии – штаб АТО

Среда, 13 декабря 2017, 17:57

Боевики ОРДЛО продолжают грубо нарушать минские договоренности и применяют минометы и тяжелую артиллерию.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook состоянию на 18:00 среды.

Так, на луганском направлении сегодня было горячее всего. Еще среди ночи боевики из 120-мм и 82-мм минометов вели огонь по нашим оборонным укреплениям вокруг Попасной, Кряковки, Новоалександровки и Луганского. На некоторых участках линии соприкосновения вражеские обстрелы продолжались около 2 часов.

На рассвете, в районе Попасной и Луганского, противник продолжил минометные провокации. В этот же период времени боевики совершили обстрел из артиллерийских систем 152 калибра подступов к Врубовке, выпустив всего около 10 снарядов.

На других участках обороны ВСУ оккупанты из гранатометов и стрелкового оружия нарушали перемирие у Золотого, Лозового и Крымского.

На донецком направлении боевики также применяли запрещенные минометы вблизи Водяного и Марьинки. Кроме того, на Приазовье, неподалеку от Павлополя и Старогнатовки, противник активно обстреливал наших защитников из легкого пехотного вооружения.

В целом с полуночи российско-террористические войска осуществили уже 19 прицельных обстрелов позиций сил АТО.

"В более чем половине случаев украинские бойцы давали агрессору адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Как известно, сутки 12 декабря в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Украинская правда
Темы: ДонбассАТО
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