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Луценко: Пукач не дает показаний относительно заказчиков убийства Гонгадзе

Четверг, 14 декабря 2017, 01:27

Осужденный за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексей Пукач не дает показаний относительно заказчиков преступления.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Пукач не даёт показаний относительно заказчиков этого преступления. Это очень осложняет расследование по установлению заказчиков убийства", - подчеркнул Луценко.

"В настоящее время мы знаем много чего, но ключевые свидетели мертвые, а один живой генерал Пукач, к сожалению, вопреки всем, в том числе, и моим попыткам, даже при возможности смягчения его самого сурового наказания, не дает соответствующих показаний", - сказал генпрокурор.

"Пукач - фактически последний свидетель, который бы мог посодействовать следствию установить заказчика преступления", - отметил Луценко.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году на Киевщине нашли останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе лишь в марте 2016 года в Киеве.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

Апелляционный суд оставил приговор в силе.

В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.

Высший спецсуд рассматривает кассацию на этот приговор. Сейчас в рассмотрении кассации объявлен бессрочный перерыв.

Заказчиков убийства до сих пор не наказаны.

Высший спецсуд по гражданским и уголовным делам разрешил рассекретить аудиозаписи заседаний Печерского райсуда Киева по обвинению Пукача.

В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные доказательства.

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Темы: ГонгадзеПукачЛуценко
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