Упіймані псевдополіцейські причетні до гучної крадіжки 30 кг золота – ГПУ

Банда фейкових поліцейських, яких 13 грудня затримали на Запоріжжі, серед іншого причетна до гучного пограбування 19 листопада на Житомирщині – тоді вони вкрали 30 кілограмів золота.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури у Facebook.

ГПУ підозрює, що саме ці злочинці 19 листопада ввечері на автодорозі в Бердичівському районі пограбували авто двох підприємців, вкравши в них біля 30 кг ювелірних виробів на 15 мільйонів гривень.

Як повідомлялося, у середу 13 грудня в Запорізькій області правоохоронці затримали дев’ятьох злочинців з ОРДЛО, які скоювали розбійні напади на неокупованій території України, перевдягаючись у поліцейську форму.