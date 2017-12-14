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45,5% украинцев не видят достойного политического лидера - опрос

Четверг, 14 декабря 2017, 13:33
45,5% украинцев не видят достойного политического лидера - опрос

Почти половина украинцев уверены, что на данный момент в Украине отсутствуют политические лидеры, которые могли бы эффективно руководить страной.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова и презентованного в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным опроса, 45,5% респондентов считают, что в Украине нет политических лидеров, которые бы могли эффективно руководить страной.

При этом, 39,4% украинцев думают, что такие лидеры есть, а 15,1% - затруднились ответить.

Отмечается, что социологическое исследование было проведено 22-27 сентября 2017 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областях, опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет (теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%).

Ранее сообщалось, что социологическое исследование, которое провел Центр Разумкова, показало, что большая часть граждан Украины не интересуются политикой.

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