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МИД открестился от переговоров с Грузией о выдаче Саакашвили

Пятница, 15 декабря 2017, 11:57

Министерство иностранных дел Украины не ведет переговоры о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил на брифинге в пятницу заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает "Интерфакс-Украина".

"МИД не ведет (переговоров – ред.) точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было", - заявил он.

Боднар пояснил, что запросы такого рода проходят по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру.

"МИД не присутствует в этом процессе", - добавил дипломат.

Ранее грузинский телеканал "Рустави 2" сообщил, что глава Службы государственной безопасности Грузии ведет в Беларуси секретные переговоры с украинской стороной о выдаче Саакашвили.

Темы: СаакашвилиГрузияМИД
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