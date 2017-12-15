СМИ: Грузия и Украина ведут тайные переговоры о выдаче Саакашвили в Беларуси

Глава Службы государственной безопасности Грузии ведет секретные переговоры с украинской стороной о выдаче Михеила Саакашвили в Беларуси.

Об этом сообщает телеканал Рустави 2.

Глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури ведет тайные переговоры о выдаче Михеила Саакашвили в Беларуси. Согласно сообщению, Гомелаури проводит встречи с украинскими правительственными чиновниками.

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила информацию только о визите Гомелаури в Беларусь.

"Украинские и грузинские власти готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури - обсудить детали касательно третьего президента Грузии", - говорится в сообщении.

Как известно, 8 декабря Саакашвили задержали по ч. 2 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности). Ранее Луценко заявлял, что Саакашвили договаривался о финансировании акций протеста с беглым бизнесменом Сергеем Курченко.

10 декабря в Киеве прошел многотысячный "марш за импичмент", который поддержал Михэила Саакашвили, удерживаемого в изоляторе СБУ.

11 декабря суд отказал прокуратуре в круглосуточном домашнем аресте Саакашвили.