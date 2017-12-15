Лидеры ЕС дали "зеленый свет" второму этапу Brexit-переговоров

Европейские лидеры на саммите в Брюсселе формально согласовали переход к следующему этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Об этом в своем Twitter сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Лидеры ЕС договорились перейти к следующей фазе переговоров по Brexit. Поздравления премьер-министру Терезе Мэй", - написал Туск.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) December 15, 2017

Это означает, что Лондон и Брюссель могут перейти к следующей фазе – переговорам о долгосрочных отношениях.

Следующий раунд переговоров о переходном периоде после выхода Британии из блока может начаться на следующей неделе.

Напомним, Европарламент 13 декабря призвал лидеров ЕС позволить начать следующий этап переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее Еврокомиссия признала достаточным прогресс на переговорах по выходу Великобритании из ЕС и рекомендовала перейти к следующей фазе переговоров.

Европейская правда