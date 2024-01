Лідери ЄС дали "зелене світло" другому етапу Brexit-переговорів

Європейські лідери на саміті в Брюсселі формально погодили перехід до наступного етапу переговорів щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

"Лідери ЄС домовилися перейти до наступної фази переговорів щодо Brexit. Вітання прем’єр-міністру Терезі Мей", - написав Туск.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may