Лідери ЄС дали "зелене світло" другому етапу Brexit-переговорів

Європейські лідери на саміті в Брюсселі формально погодили перехід до наступного етапу переговорів щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

"Лідери ЄС домовилися перейти до наступної фази переговорів щодо Brexit. Вітання прем’єр-міністру Терезі Мей", - написав Туск.

EU leaders agree to move on to the second phase of #Brexit talks. Congratulations PM @theresa_may — Donald Tusk (@eucopresident) December 15, 2017

Це означає, що Лондон та Брюссель можуть перейти до наступної фази – переговорів про довготривалі відносини.

Наступний раунд переговорів про перехідний період після виходу Британії з блоку може початися вже наступного тижня.

Нагадаємо, Європарламент 13 грудня закликав лідерів ЄС дозволити почати наступний етап переговорів щодо виходу Британії з ЄС.

Раніше Єврокомісія визнала достатнім прогрес на переговорах щодо виходу Британії з ЄС і рекомендувала перейти до наступної фази перемовин.

Європейська правда