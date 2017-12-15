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Лідери ЄС дали "зелене світло" другому етапу Brexit-переговорів

П'ятниця, 15 грудня 2017, 12:54

Європейські лідери на саміті в Брюсселі формально погодили перехід до наступного етапу переговорів щодо виходу Великої Британії з ЄС.

Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської ради Дональд Туск.

"Лідери ЄС домовилися перейти до наступної фази переговорів щодо Brexit. Вітання прем’єр-міністру Терезі Мей", - написав Туск.

Це означає, що Лондон та Брюссель можуть перейти до наступної фази – переговорів про довготривалі відносини.

Наступний раунд переговорів про перехідний період після виходу Британії з блоку може початися вже наступного тижня.

Нагадаємо, Європарламент 13 грудня закликав лідерів ЄС дозволити почати наступний етап переговорів щодо виходу Британії з ЄС.

Раніше Єврокомісія визнала достатнім прогрес на переговорах щодо виходу Британії з ЄС і рекомендувала перейти до наступної фази перемовин.

Європейська правда

Теми: ЄвропаВелика БританіяЄС
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