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ГПУ не нашла нарушений в декларациях Ляшко, Хомутынника и еще 4 нардепов

Пятница, 15 декабря 2017, 12:59
ГПУ не нашла нарушений в декларациях Ляшко, Хомутынника и еще 4 нардепов

Генпрокуратура по результатам внеплановой налоговой проверки не установила фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях ряда народных депутатов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ

"В ходе беспристрастного досудебного расследования с целью установления объективных фактов, по инициативе прокуратуры проведены внеплановые налоговые проверки ряда народных депутатов Украины", - сказано в заявлении.

Отмечается, что по результатам налогового аудита не установлено фактов умышленного уклонения от уплаты налогов в действиях лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, соглавы депутатской группы "Партия Видродження" Виталия Хомутынника, депутата "Партии Видродження" Станислава Березкина депутата от группы "Воля народа" Владимира Бандурова, депутата от "Объединения "Самопомич" Андрея Журжия и депутата от фракции "БПП" Александра Урбанского.

В пресс-службе добавляют, что досудебное расследование в уголовном производстве по фактам возможного уклонения от уплаты налогов и сборов нардепами, министрами и другими должностными лицами осуществлялось в течение 2 полугодия 2017 департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ.

На сегодняшний день  уголовные производства в отношении этих лиц закрыты.

Как известно, ранее в Генпрокуратуре заинтересовались налогами ряда народных депутатов.

Ранее сообщалось, что лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.

В НАПК заявили, что проверят лотерейный выигрыш Ляшко в следующем году, во время проверки деклараций по 2017 год.

В 2016 году нардеп задекларировал сотни тысяч долларов, квартиры, машины и офис.

Кроме того сообщалось,что Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен за последний год приобрели недвижимости на 20 миллионов гривен.

Также ранее сообщалось, что председатель парламентской группы "Возрождение" Виталий Хомутынник стал стремительно богатеть и покупать элементы роскоши.

По официальным данным деклараций о доходах, всего за три года (с 2011 по 2014) депутат увеличил свои доходы в 30 раз, а в 2015 стал самым богатым депутатом парламента.  В 2015 году Хомутынник задекларировал почти 300 млн гривен дохода за 2014 год и стал самым богатым депутатом парламента.

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратурадекларацииЛяшко ОлегХомутынникналоги
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