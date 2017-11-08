НАПК возьмется за лотерейный выигрыш Ляшко только в следующем году

Нацагенство по предупреждению коррупции проверит лотерейный выигрыш в 571 тысячу гривен нардепа и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в следующем году, во время проверки деклараций за 2017 год.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос "Украинской правды".

Отмечается, что согласно статье 48 Закона Украины "О предотвращении коррупции", лотерейные выигрыши на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов, сообщение о которых Ляшко подал в Единый государственный реестр деклараций 24 октября, будут проверены во время полной проверки ежегодных деклараций за 2017 год.

"Вместе с тем, учитывая ограничения, установленные статьей 23 Закона относительно получения подарков в соответствии со статьями 251, 255 кодекса Украины об административных правонарушениях и статьей 12-13 Закона Национальное агентство проводит сбор фактических данных, на основе которых будет установлено наличие или отсутствие административного правонарушения, связанного с коррупцией", - говорится в ответе НАПК.

Ранее "Украинская правда" несколько раз обращалась в пресс-службу Ляшко с просьбой прокомментировать его полумиллионный лотерейный выигрыш, но ответа так и не получили.

Как известно, 24 октября лидер "Радикальной партии", нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотереи общей суммой в 571,045 гривен.

В представительстве Украинской национальной лотереи отказались комментировать выигрыш Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

25 октября в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что в ближайшее время проверят декларацию лидера "Радикальной партии".