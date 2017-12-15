Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ сообщило голове Дружковского горсуда о подозрении в получении взятки

Пятница, 15 декабря 2017, 19:22

Национальное антикоррупционное бюро сообщило голове Дружковского городского суда Донецкой области о подозрении в получении взятки.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"15 декабря 2017 главе одного из городских судов Донецкой области сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды")", - отмечают в НАБУ.

Сообщение о подозрении подписано заместителем генерального прокурора Украины - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Также сообщается о подозрении и сообщнику председателя суда - адвокату, который исполнял роль посредника. Его действия квалифицированы по ч.4, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 368 УК Украины.

Как известно 14 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Нацполиции в Донецкой области задержали на взятке главу одного из судов Донецкой области.

По данным председателя организации "Общественный патруль" Дениса Миронова, речь идет о главе Дружковского суда Геннадии Молибоге.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУсудДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: