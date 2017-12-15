Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

17 и 18 декабря на дорогах Киева местами ожидается гололедица

Пятница, 15 декабря 2017, 20:53

На выходных 17 и 18 декабря на дорогах столицы местами ожидается гололедица.

Об этом сообщили в украинском гидрометцентре, говорится на сайте КГГА.

"Так, 17 декабря синоптики прогнозируют местами небольшой снег, температура ночью около 0 °. 18 декабря существенных осадков не ожидается, температура ночью 2-4 ° мороза, днем ​​0-2 ° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с", - отмечают в КГГА.

В ведомстве рекомендуют придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.

Темы: Киевпогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

Все новости...
Киев
Атака на Киев: кроме Оболонского, обломки ракет упали в Днепровском районе
В "Киевзеленстрое" проходят обыски
Куртки и костюмы для ВСУ с убытками 35 млн: директору фабрики объявили подозрение
Последние новости
16:15
Из-за кризиса в Красном море снизился экспорт украинского продовольствия - Сольский
16:08
Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты
16:08
Польша продлила действие временной защиты украинцев до марта следующего года
16:03
Папа Римский назвал секс "даром Божьим", но призвал не смотреть порно
16:02
Зеленский обсудил с Макроном его предстоящий визит в Украину
15:54
видео, фотоПолиция показала уничтожение крылатой ракеты Х-101
15:46
видеоШойгу проведал ракеты Путина на заводе: не понравилась дальность
15:41
Отсутствие кассовых аппаратов: налоговая насчитала бизнесу штрафов на 136 миллионов
15:40
Искал желающих сортировать канцелярию: на Буковине парень обворовывал людей, предлагая работу
15:40
обновленоРоссияне продолжают обстреливать Херсон: в микрорайоне Корабел исчезло тепло и газ
Все новости...
Реклама: