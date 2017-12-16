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Замначальника Харьковского университета ВС вышел под залог в полмиллиона

Суббота, 16 декабря 2017, 14:19

Замначальника Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Игорь Никифоров, которого подозревают в растрате средств и декларировании недостоверной информации, вышел из СИЗО под залог в сумме 480 тыс. грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на юристов компании "Гунченко и партнеры", которые осуществляют защиту Никифорова.

"Залог собрали и внесли сослуживцы, друзья, люди, которые его поддерживают, и вчера (15 декабря) Никифоров вышел на свободу", - сообщили юристы.

Также в компании сообщили, что позиция начальника ХНУВС Андрея Алимпиева, также подозреваемого в растрате средств и декларировании недостоверной информации по вопросу внесения залога остается неизменной.

"Он не желает вносить залог, поскольку считает себя невиновным в преступлениях, которые ему пытаются инкриминировать", - заявили в "Гунченко и партнеры".

Как известно, 17 ноября Военная прокуратура задержала начальника университета генерал-майора Алимпиева А. М. по подозрению в растрате 2,4 млн грн.

20 ноября Дзержинский районный суд Харькова арестовал замначальника Харьковского национального университета Воздушных cил Никифорова И.А. и назначил залог в размере 1 млн гривен.

14 декабря Апелляционный суд Харьковской области отказался удовлетворить апелляционную жалобу относительно меры пресечения Алимпиеву.

При этом апелляционная жалоба на меру пресечения замначальника ХНУВС Игорю Никифорову была удовлетворена частично - сумму залога снизили с 1 млн грн до 480 тыс. грн.

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Темы: судХарьковвзятка
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