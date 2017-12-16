Из-за наводнения в Закарпатье эвакуировали 146 человек

Из-за наводнения в Закарпатье в Иршавском районе спасатели эвакуировали 146 человек из 40 домов.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Силами ГСЧС во взаимодействии со службами гражданской защиты области организовано временное отселение 146 жителей в селе Ольховка Иршавского района с 40 жилых домов (расселены у родственников)", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, от наводнения пострадали 803 домохозяйства, 66 подвальных помещений, 7 участков автомобильных дорог общей протяженностью 1,47 км (высота водяного покрова 10-20 см), частично повреждены 2 мостовые переправы местного значения, а также затоплены 1987 га сельхозугодий.

Кроме того, спасатели укрепили более 200 м дамб в селах Ольховка и Великие Комяты, откачали около 26 тісяч кубометров воды из домохозяйств, а также организовали объезды осложненных участков дорог.

"На территории Закарпатской области паводковая ситуация в верхних течениях рек Латорица, Тиса, Старая стабилизировалась. По прогнозам Гидрометцентра 17-18 декабря в Ужгородском, Мукачевском, Тячевском, Хустском, Виноградовском, Иршавском районах ожидается прохождение максимальных уровней воды без катастрофических последствий", - отмечается в сообщении.

Как известно, в результате паводка на Закарпатье подтоплены несколько десятков домов, поврежден мост и перекрыто движение по трассе "Мукачево - Рогатин", а также прорвало дамбу в начале села Вонигово.

Украинская правда